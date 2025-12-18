Un albero di Natale formato da trattori nei 5 Reali Siti: spettacolo mozzafiato

𝗨𝗡 𝗔𝗟𝗕𝗘𝗥𝗢 𝗗𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗡𝗘𝗜 𝗖𝗜𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜 𝗦𝗜𝗧𝗜

𝗦𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗺𝗼𝘇𝘇𝗮𝗳𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗱 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴

𝗢𝗥𝗗𝗢𝗡𝗔 – Il 19 dicembre è la data designata per un grande e pittoresco evento nel territorio dei Cinque Reali Siti: l’Albero Solidale dei Trattori. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’Associazione Agricoltori di Capitanata e patrocinata dall’Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti. “I trattori, da sempre simbolo di lavoro, sacrificio e radici profonde della nostra terra – ha detto Adalgisa La Torre, presidente dell’Unione – si trasformano in questa occasione in luci di speranza e solidarietà. L’evento ha infatti uno scopo benefico, raccogliere fondi da destinare al reparto di Pediatria Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia. L’invito è rivolto a tutti: partecipare e sostenere l’iniziativa significa far crescere una comunità più unita. Ogni piccolo contributo può fare la differenza per i più fragili. Un ringraziamento speciale – conclude Adalgisa La Torre – va agli agricoltori che, nonostante le difficoltà quotidiane legate alla siccità, al calo dei prezzi dei prodotti e all’aumento dei costi di gestione, scelgono di dedicarsi attivamente agli altri. Grazie anche a tutti i volontari e ai partecipanti che trasformeranno questa idea in un gesto concreto di solidarietà”. Il programma del 19 dicembre prevede il raduno dei trattori alle 16 in via Ascoli km 1, in agro di Orta Nova. Alle 18 sarà aperta l’area Street Food e alle 19:30 si potrà assistere all’accensione del gigantesco albero formato da centinaia di trattori.