Di:

Fallimento Amica, Cislaghi (Prc) non ci sta: “Sentenza irricevibile” ultima modifica: da

Foggia – “Che il tribunale decretasse il fallimento di AMICA era una possibilità presa in considerazione, ma il comportamento del commissario nominato dal tribunale e la sua relazione, peraltro censurata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha creato le condizioni favorevoli perché ciò avvenisse”. Così il segretario foggiano del Prc,, in merito alla sentenza del tribunale fallimentare di Foggia che ha decretato la fallibilità di Amica spa.“Non vogliamo commentare questa sentenza” spiega Cislaghi. Ma ammette che “per noi irricevibile” e che, dal circolo Che Guevara, intendono “solo invitare il Sindaco a percorrere la strada della costruzione, o della ricostruzione se possibile, di un’azienda per la raccolta dei rifiuti che abbia come fine il loro riciclo totale perché solo su questa base si può pensare di offrire alla città un servizio pubblico di qualità che garantisca anche gli attuali livelli occupazionali”.Per il numero uno di Rifondazione, la sentenza rappresenta la conclusione di una parabola, il cui tratto risale a ben più di qualche mese fa. “Questa sentenza – scrive Cislaghi in una nota – decreta, se ce ne era bisogno, che le gestioni precedenti, a cominciare da quelle sotto le giunte di Agostinacchio, hanno creato dei buchi di bilancio enormi, di cui la dirigenza di AMICA porta tutta la responsabilità, e la scelta di affidare a vice prefetti il rilancio dell’azienda non ha dato i frutti sperati. E’ questa l’unica autocritica che sentiamo di farci, perché sostenitori della maggioranza che governa la città, ben sapendo che i dirigenti di AMICA avuti in eredità dalla giunta Ciliberti, ci hanno consegnato un’azienda che ha dissipato il capitale sociale, accumulato debiti insostenibili che hanno esposto al rischio di dichiarazione di dissesto economico la città e che hanno lasciato l’azienda senza una dirigenza capace di gestirla quotidianamente”.In conclusione, Cislaghi prova a capire quali possano essere le strade percorribili. “Nell’esortare il Sindaco a percorrere tutte le strade possibili affinché questa sentenza sia riformata, e AMICA sia ammessa all’amministrazione straordinaria, confidiamo che l’amministrazione comunale si faccia assistere, come annunciato, da esperti di provata esperienza e competenza sia per quanto riguarda gli aspetti legali, sia per la revisione e l’integrazione del piano industriale per il suo rilancio”.Redazione Stato@riproduzione riservata