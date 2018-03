SLAVINA RIGOPIANO (FONTE ANSA)

(ANSA) Tragedia all’hotel ‘Rigopiano‘ a Farindola, sul Gran Sasso, spazzato via da una immensa slavina. Sarebbero circa 35 le persone presenti all’interno della struttura. “Le persone registrate in Questura aufficialmente sono di meno, ovvero 22 ospiti e sette dipendenti – spiega il sottosegretario regionale, con delega alla Protezione civile, Mario Mazzocca, dal Centro di raccolta allestito nel palazzetto dello sport di Penne -. Però è verosimile che ci fossero degli ospiti e dunque il numero dovrebbe essere questo”. Da stamattina sono stati estratti tre corpi dalle macerie. (ANSA) Hotel Rigopiano spazzato via. Si temono 30 vittime ultima modifica: da

