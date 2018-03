ZAPPONETA - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Zapponeta. L’Amministrazione Comunale di Zapponeta, nella persona del Sindaco dott. Vincenzo D’Aloisio, si complimenta con gli operatori dell’ASE che stanno effettuando la raccolta differenziata. “Tanti sono i problemi della partenza del servizio, ma con spirito di volontà e armati di tanta pazienza, gli operatori ecologici, affrontano i problemi che i cittadini espongono. L’ASE spa società affidataria del servizio di raccolta differenziata sta seguendo l’avvio del nuovo servizio con interesse e valutando la migliore organizzazione del servizio più attenta al territorio.

Un plauso ai cittadini di Zapponeta, che hanno accettato il cambiamento. Ci sono ancora alcuni che fanno i furbetti del sacchetto, ma il fenomeno sta scemando”. “L’ASE fa un appello alla cittadinanza, esponete il bidoncino, rispettando il calendario di conferimento, la sera prima, non aspettate la mattina, si rischia che i mastelli restino pieni. I cittadini che hanno utenze deboli (bambini e anziani), possono richiedere al numero ASE, il ritiro giornaliero dei Pannolini”. Zapponeta, Amministrazione “Bene partenza raccolta differenziata” ultima modifica: da

