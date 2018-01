Le “giovani menti” migliori di Parcocittà

locandina giovanimenti

Foggia. Le idee di un futuro “giovane” prendono forma a Parcocittà. Dopo la presentazione degli elaborati, arriva il momento della premiazione per la 1^ edizione del concorso di idee “GiovaniMenti” intitolato alla memoria dell’imprenditore Antonio Mongelli. La cerimonia si terrà martedì 23 gennaio 2018 alle ore 18:30 presso i locali di Parcocittà (Parco San Felice, ingresso lato via Rovelli). Interverranno il sindaco di Foggia, Franco Landella, e l’assessore regionale Raffaele Piemontese. Durante la stessa saranno proclamate le due idee progetto vincitrici dalla commissione presieduta dal Dott. Andrea Mori. Il concorso di idee rivolto agli under 35 del territorio di Foggia e provincia han inteso raccogliere proposte progettuali utili allo sviluppo delle attività del Centro polivalente Parcocittà. Le idee che hanno preso parte al contest si sono dimostrate essere congrue e coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto Parcocittà e si sono articolate articolare su una delle quattro aree tematiche indicate dal bando: promozione dei valori dell’inclusione sociale, dello scambio interculturale, della partecipazione sociale e dei diritti di cittadinanza e rispetto dei beni comuni, con particolare riferimento alla fascia 14-35 anni; promozione delle arti (musica, letteratura, poesia, teatro, danza, cinema, pittura) e delle culture materiali del territorio; promozione di sani stili di vita (ambiente, salute, sport, alimentazione); promozione di forme occupazionali e imprenditoriali giovanili. Questi i progetti presentati: Checchia Angelo – Ecodesign; De Pasquale Francesco – Step Garden; delli Carri Paolo – Il Parco dei ciclamini di carta; Frisoli Anna – Cinema Letterario; Nikzad Daryoush Francesco – R.I.T.O.; Palmieri Valerio – Un sorriso “Fa”; Papa Fabrizia – MemoryLab; Pernice Leo Walter – Il parco è vita; Petrucci Serena Pia – The User; Pietroluongo Caterina – TrafficPark; Russo Michele – DIYBio; Tappi Davide – IndiePark; Vicentelli Gaia – ImmaginAbile.

Sulle borse di studio c'è l'impronta forte dell'impresa edile "Eredi Antonio Mongelli". E proprio in memoria dell'imprenditore foggiano, come detto, è stata dedicata l'iniziativa. Tutti gli elaborati saranno esposti presso i locali di Parcocittà dal 23 al 30 gennaio. Al Centro Polivalente si respira sempre più aria..di futuro.

