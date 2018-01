UNA PASSATA MOSTRA DI PAOLO RICCARDI (ST)

Di:



Manfredonia. CONTINUA la mostra di articoli di giornale (dal 1986 ad oggi) su Manfredonia a cura del vignettista Paolo Riccardi. Appuntamento ogni domenica mattina in Piazza del Popolo o in Corso Manfredi angolo S. Maria delle Grazie. Inoltre, domenica 21 e 28 gennaio 2018, dalle ore 10 alle ore 13, in Piazza del Popolo, Paolo Riccardi svolgerà una mostra sul Carnevale e specificamente sui carri allegorici realizzati negli anni scorsi. “Si tratta di un allestimento di foto di carri allegorici pubblicati sulla rivista ufficiale del Carnevale di Manfredonia degli anni passati”, dice l’artista a StatoQuotidiano. Manfredonia, Carri.. in Piazza del Popolo ultima modifica: da

