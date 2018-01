Manfredonia Nuova “La democrazia non può essere sospesa”

Di:

Manfredonia, 19 gennaio 2018. In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale del 29 dicembre scorso grande è stata la delusione di noi uomini e donne di Manfredonia Nuova per essere stati privati del diritto di seguire l’assise comunale, in quanto inopinatamente non è stata attivata la diretta streaming.

E’ da tempo che prendendo a pretesto la situazione fallimentare del nostro comune, l’amministrazione Riccardi ha ritenuto di sospendere la diretta streaming del Consiglio Comunale.

Eppure per la presentazione della 65^ edizione del Carnevale Dauno è stata utilizzata (esulando dalla richiesta riportata nel seguente articolo non risulta che siano stati stanziati fondi del Comune per il servizio correlato all’evento indicato,ndr), perciò la motivazione ci sembra strumentale in quanto tale sospensione implica un difetto di democrazia.

E’ al contrario una questione squisitamente politica non tradire il patto tra rappresentanti e rappresentati per restare nel solco di una corretta gestione democratica della vita cittadina.

La tanto invocata partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città passa attraverso la possibilità dei rappresentati di essere informati della dialettica tra le forze politiche all’interno del Consiglio Comunale senza la mediazione di alcuno.

In tal senso chiediamo all’amministrazione di attivare la diretta per i prossimi consigli, non essendoci alcuna giustificazione per privare noi cittadini/e del diritto di conoscere la reale situazione economica, finanziaria e politica della città.

Pertanto a tutti voi, cittadini di questa città ci appelliamo, perché tutti insieme facciamo arrivare forte e chiara la richiesta del ripristino della diretta straming, come esercizio di democrazia partecipata”.

