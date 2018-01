Manfredonia, rifacimento pineta di Siponto: ringraziamento cittadini

Di:

Manfredonia, 19 gennaio 2018. ”Ringraziamo l’amministrazione comunale, il Consorzio di Bonifica e lo Sporting Club di Siponto, particolarmente l’assessore all’ambiente Innocenza Starace, per il rifacimento della pineta di Siponto. Fa sempre piacere quando ci impegniamo tutti per la collettività”.

Lo scrive in un post su facebook, Giuseppe Tommasone, commerciante dell’area.

Come ricordato (fonte: Ufficio Stampa Comune di Manfredonia) ”A seguito di vari incontri, svolti dall’assessora all’Ambiente, Innocenza Starace, con il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e con lo Sporting Club Siponto, con il quale, già nella scorsa estate erano state svolte operazioni di pulizia ambientale per la tutela di Siponto”, sono partiti da ieri, giovedì 18 gennaio 2018, i lavori che interesseranno la pineta di Siponto stessa.

”L’intervento richiesto dall’assessora Starace è già di per sé importante e volto a consentire una maggiore fruibilità di quell’area verde, ma non si ferma qui, visto che “Al termine di tutte le operazioni preparatorie, verranno piantumati circa un centinaio di alberi nuovi, grazie alla collaborazione ottenuta dallo Sporting Club, che ringrazio al pari del Consorzio per la Bonifica della Capitanata”, aggiunge Innocenza Starace.

Le attività di raccolta e di smaltimento dei tronchi e delle ramaglie, infine, verranno svolte dall’ASE, quasi a chiudere un cerchio magico virtuoso creatosi tra soggetti pubblici e privati, di volontariato e attenzione delle istituzioni per la comunità da essa rappresentata che, bene sottolinearlo, non è sempre così frequente e nemmeno facile a concretizzarsi”.

