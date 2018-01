Manfredonia, sindaco Riccardi “Michele Renzullo, un uomo degno di rispetto e stima”

Di:

Manfredonia. ”Si dice che nella vita il rispetto non si esige, ma si conquista, al di là dei titoli e del ruolo che si ricopre e al di là di ogni colore politico. Ecco, Michele Renzullo io voglio ricordarlo così: un uomo degno di stima e di rispetto, persona corretta, sempre disponibile ed incredibilmente umile, nonostante gli importanti ruoli professionali ricoperti. Michele Renzullo era Colonnello Pilota in pensione, un uomo che ha dato lustro all’Aeronautica Militare, istruendo al volo diverse generazioni. Ha fatto la storia della scuola Aviogetti e della 60 Brigata Aerea di Amendola (oggi 32° STORMO).

Non solo.

Michele si è messo anche a servizio della comunità come consigliere comunale ed è stato candidato sindaco nelle file del centrodestra nel 1995, anno in cui venne poi eletto Gaetano Prencipe. Michele Renzullo, all’età di 78 anni, si è alzato in volo per il suo ultimo viaggio. Quello più alto e lieve della sua lunga e folgorante carriera. A lui va il mio affettuoso saluto e alla sua famiglia le mie condoglianze sincere”.

E’ quanto ha scritto in un post su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.