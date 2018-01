Una rappresentazione nel Teatro comunale Dalla (st@) archivio ph comune manfredonia

Manfredonia, 19 gennaio 2018. CON recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il cartellone, con preventivo di spesa, della Stagione di Prosa 2017/2018, giusta nota del TPP prot. 3011/SL del 30/11/2017. E’ stato deliberato di avvalersi, per la promozione e pubblicità delle attività teatrali in argomento, della collaborazione della Bottega degli Apocrifi, soggetto gestore del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, che provvederà alla realizzazione di manifesti, istallazioni, locandine, brochure informativa e promozione diretta sul territorio anche attraverso forme innovative, a fronte di una spesa pari a € 2.000,00 Iva compresa. E’ stato dato atto che la spesa complessiva pari a € 3.280,33 risulta disponibile al cap. PEG 3838 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, Stagione di Prosa 2017/18: approvato il cartellone ultima modifica: da

