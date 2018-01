PH LEGAMBIENTE FESTAMBIENTESUD

Monte Sant’Angelo, 19 gennaio 2018. ”Stamane una banda di sconosciuti ha scassinato le porte ed è penetrata nella sede di #Legambiente #FestambienteSud nel centro storico di Monte Sant’Angelo. Questi individui hanno devastato quello che potevano e sottratto degli oggetti che noi utilizziamo per l’organizzazione delle nostre attività. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale stazione dei Carabinieri, che stanno conducendo le indagini e che ringraziamo. Crediamo sia superfluo sottolineare la gravità di questo gesto, che si commenta da solo. Ci chiediamo solo cosa spinga delle persone a violare un luogo in cui si produce cultura. Questa è la sede operativa di tutte le attività ideate e organizzate dal circolo: FestambienteSud, Festambiente Filosofia, FestambienteSud della Francigena, Teatro Civile Festival, il Festival della Calce Viva, delle campagne di volontariato ambientale e delle nostre attività vertenziali. L’episodio non ci scoraggia. Al contrario, ci motiva a fare di più e meglio!”. (Nota su facebook, 19 gennaio 2019) FORZA ITALIA ESPRIME SOLIDARIETÀ AL CIRCOLO LEGAMBIENTE-FESTAMBIENTESUD DI MONTE SANT’ANGELO

Monte Sant’Angelo, 10 gennaio 2018. ”Abbiamo appreso del saccheggio subìto dalla sede del Circolo Legambiente-Festambientesud di Monte Sant’Angelo. Forza Italia condanna questo vile e disgustoso atto di violenza che non ha colpito solo il Circolo di Legambiente ma tutta la Monte **Sant’Angelo** perbene. Monte non dovrà mai piegarsi alla violenza, alla illegalità e ai soprusi. I montanari perbene hanno l’obbligo di condannare ogni forma di violenza. Forza Italia confida nella collaborazione di chi, eventualmente, ha visto, perché il silenzio è complicità: solo così le Forze dell’Ordine potranno avere ulteriore forza nell’individuare i colpevoli di ogni atto delinquenziale per assicurarli alla Giustizia”. (fonte: Forza Italia di Monte Sant’Angelo) Monte Sant’Angelo, “Furto nella sede di Legambiente” ultima modifica: da

