Bari. Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Triggiano, arrestavano a Valenzano R.D. ventiquattrenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, il quale nascondeva in un box auto un rilevante quantitativo di stupefacente ed anche una pistola semiautomatica carica pronta all’uso. I Carabinieri nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti, notavano il R.D. con atteggiamento sospetto, entrare furtivamente all’interno di un garage nel pieno centro di Valenzano, immediatamente i militari accedevano al locale bloccando R.D. Il box ad un primo sguardo sembrava completamente vuoto, ma, dopo una meticolosa perquisizione, i militari dell’Arma rinvenivano, ben occultati, circa 9 kg di hashish e 1,2 kg di marjuana, inoltre veniva rinvenuta anche una pistola semiautomatica di fabbricazione svizzera calibro 9X19, con il caricatore inserito ed il colpo in canna, pronta per un immediato utilizzo, e completa di una confezione contenente quasi un centinaio di munizioni. L’arrestato, su disposizione del magistrato, veniva ristretto in presso la Casa Circondariale di Bari. Valenzano, arrestato 24enne con oltre 10 kg di droga ultima modifica: da

