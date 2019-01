Al via i lavori di ripristino del Trabucco di San Lorenzo

Di:

Vieste. A novembre il vile gesto di ignoti aveva mutilato, nel suo funzionamento, parti importanti del Trabucco di San Lorenzo; oggi 18.01.2019 comunichiamo alla cittadinanza viestana, a tutta la comunità garganica e a tutti i pugliesi che sono partiti i lavori che renderanno nuovamente operativo il Trabucco.

I mastri trabuccolanti (Natale e Peppino) coadiuvati dagli apprendisti (Daniele, Massimo e Michele) hanno ripreso le attività di ripristino delle parti danneggiate.

Volevamo ringraziare tutti coloro che sono stati vicini all’associazione in questo periodo non facile per i trabuccolanti e per i soci; passateci a trovare sul trabucco, vi aspettiamo.