Associazione commercianti di Manfredonia: “Non siamo contro il Comune”

Dopo il preannuncio della creazione dell’Associazione Commercianti di Manfredonia Attivi, progetto attualmente ancora in fase embrionale, in tanti operatori del settore hanno dimostrato interesse nel partecipare a questa nuova realtà. Nata nel cuore di Corso Manfredi,l’associazione mira ad abbracciare tutta la comunità della piccola e media impresa di Manfredonia, come racconta Di Carlo Emiliano, esponente dell’associazione: «Per troppo tempo i commercianti di questo paese sono stati lasciati allo sbando. Il nostro obiettivo è far capire che l’economia della città, in un’epoca in cui tanti altri settori falliscono o non riescono a fiorire del tutto, è mandata avanti anche e soprattutto dal nostro settore e, di conseguenza, la nostra voce deve essere ascoltata. » Un programma che verrà illustrato a febbraio presso il Luc durante la prima assemblea pubblica dell’associazione, nel corso della quale verranno anche affidati gli incarichi istituzionali del progetto.

Dopo le aspre polemiche in merito alle decisioni della giunta comunale durante il periodo natalizio, l’associazione sottolinea la volontà a creare un dialogo costruttivo: «Noi non siamo contro il comune e non abbiamo idee politiche: l’unica cosa che vogliamo è creare un ponte, un canale attraverso il quale avere un dialogo diretto con l’amministrazione comunale. Non ci interessa far polemica, ma solo risollevare le sorti di questa situazione così difficile». Un portavoce, dunque, che sarà il presidente dell’associazione e non apparterrà alla classe dei commercianti, al fine di assicurare la neutralità più assoluta.

Per chi volesse informazioni o avesse proposte, può rivolgersi all’associazione: commerciantimanfredonia@gmail.com