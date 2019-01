Foggia. Tutto pronto per la festività di San Sebastiano

Di:

Il 21 gennaio 2019 in occasione della celebrazione della festività di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, alle ore 10:00 verrà officiata una Santa Messa, presso la Chiesa di San Paolo Apostolo in Foggia, Piazza Giovanni XXIII. Seguirà, presso la Sala Teatro attigua alla Chiesa, uno scambio di saluti alla presenza del Sindaco di Foggia e delle autorità cittadine, al termine del quale verranno conferiti alcuni riconoscimenti al personale distintosi particolarmente nel servizio.

La cerimonia sarà preceduta da una sfilata dimostrativa di veicoli della Polizia Locale e dalla benedizione degli stessi nel piazzale antistante il Distaccamento Sud della Polizia Locale di Foggia.

Prosegue la tradizione, iniziata lo scorso anno con il Quartiere Ferrovia, di celebrare la giornata dedicata a San Sebastiano in un quartiere sempre diverso della città per raggiungere simbolicamente tutti i cittadini di Foggia.

Esiti maggiormente rilevanti dell’attività svolta nel corso dell’anno 2018.

Ore lavorative corrispondenti ai servizi complessivamente erogati: 213.066, di cui 172.716 per servizi esterni.

INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Sono state rilevate nel corso dell’anno rilevate in totale n. 31.521 infrazioni al codice della strada;

Rilevate dalla Polizia Locale 946

Rilevate dagli Ausiliari della sosta 575

Tra le quali:

Violazioni in materia di sosta : 14.900 (5.090 delle quali rilevate con Street Control);

: servizio autovelox – infrazioni rilevate 5.073;

mancata revisione veicoli 136;

mancanza copertura assicurativa rca n . 121;

. uso improprio strutture/contrassegno invalidi 690;

mancato uso cinture di sicurezza 132;

guida senza casco: 11,

(con fermo amministrativo del veicolo);

uso del cellulare alla guida 31;

impianti pubblicitari privi di autorizzazione o irregolari 11;

esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore 40;

occupazioni stradali 140;

patente e documenti per la circolazione irregolari 36;

mancato possesso patente e documenti 91 ;

altre norme di comportamento 4.785;

veicoli rimossi 195;

verbali con decurtazione punti: 18.536 punti decurtati;

punti decurtati; patenti ritirate/sospese: 277

Importo totale accertamenti violazioni Codice della Strada: € 3.068.931,07

SERVIZI E CONTROLLI

servizi di viabilità speciale per manifestazioni (processioni, cortei, gare ciclistiche e podistiche, eventi culturali, musicali, sportivi ecc…) 263; ore 6.408

servizi congiunti o con supporto forze dell’ordine: 218;

servizi Squadra Anti Degrado – S.A.D . (dal 26 ottobre 2018) 56; unità 383 ore 2298

(dal 26 ottobre 2018) servizi zona Quartiere Ferrovia P.L. 289; unità 1487 ore 8922

controlli nel settore annonario/commerciale 858;

controlli nel settore edilizia: 798;

controlli nel settore ambientale ecologia e igienico sanitario 483;

controlli e censimenti tutela del patrimonio immobiliare pubblico 320;

sgomberi di edifici/locali/fondi 51;

ATTIVITA’ VARIE

accertamenti, residenze, informazioni, notifiche: 7.116;

accertamenti e notifiche provenienti dall’A.G.: 6.5;

Esecuzione Ordinanze – S.O. n. 45;

Esecuzione Ordinanze – T.S.O. 81;

Pratiche gestite dal protocollo 16.895;

SEGNALAZIONI GESTITE DALLA CENTRALE RADIO OPERATIVA n. 7.292

RICHIESTE DI INTERVENTO CRO PER: SINISTRI STRADALI 1.355 ASO-TSO 116 CDS-VIABILITA’ E CARRO GRU’ 1.589 PRONTO IMPIEGO 2.666 SETTORE ECOLOGIA, ASL VETERINARI E RANDAGISMO 946 EDILIZIA E ANNONARIA 620 TOTALE 7.292

INFORTUNISTICA STRADALE

rilevamento nell’arco delle 24 ore n. 772 incidenti stradali di cui:

466 con lesioni, 9 con prognosi riservata 3 con esito mortale.

persone infortunate 820;

veicoli sequestrati: 32;

patenti ritirate 35;

informative di reato (per guida in stato di ebbrezza; assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope; guida senza patente; omissione di soccorso) 55;

indagini delegate dall’A.G. 75;

POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

ARRESTI: n. 5;

PERSONE DENUNCIATE: n. 205;

INFORMATIVE DI REATO (compresi ignoti): n. 147;

INDAGINI E RAPPORTO n. 51;

SEQUESTRI PENALI: n. 17;

5 IN MATERIA EDILIZIA;

IN MATERIA EDILIZIA; 9 IN MATERIA ANNONARIA

IN MATERIA ANNONARIA 3 MATERIE VARIE

MERCE SEQUESTRATA (seq. penali): n. 1.237 PEZZI

VERBALI AMMINISTRATIVI: n. 384

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI: n. n. 55

145 IN MATERIA ANNONARIA

IN MATERIA ANNONARIA 43 IN MATERIA EDILIZIA

IN MATERIA EDILIZIA 196 ALTRO

MERCE SEQUESTRATA: n. 21.422 PEZZI

Importo accertamenti violazioni amministrative e penali: € 646.392,95

Accessi videosorveglianza per indagini di P.G.: n. 101

Inserimenti SDI: n. 287

ESECUZIONE ORDINANZE

SINDACALI (contingibili e urgenti, in materia igienico sanitaria e di sicurezza urbana): 57

DIRIGENZIALI (chiusura e regolazione del traffico): 684

ATTIVITÀ RILEVANTI DI CARATTERE GENERALE

Sicurezza Urbana

. attuazione Legge 48/2017 e O.S. n. 38/2018 sul decoro urbano: emissione n. 92 ordini di allontanamento;

. servizi di presidio e contrasto situazioni di degrado “Quartiere Ferrovia”;

Azioni a tutela del patrimonio pubblico

. azioni conseguenti al fenomeno dell’emergenza abitativa e sgombero alloggi di pertinenza comunale e gravati da fitti passivi;

. indagini e individuazione autori atti vandalici in danno di beni artistici;

Interventi a tutela dell’incolumità pubblica e dei minori

. attività info-investigativa in relazione ad un massiccio insediamento di cittadini di nazionalità straniera di etnia rom ed esecuzione ordinanza di sgombero e messa in sicurezza immobile denominato “EX SATEL;

. analoga attività per ulteriori siti sul territorio comunale (es. Zona ASI, Ex Inceneritore, Ex Hotel President, ecc…);

Azioni di promozione della coesione sociale e della legalità

. progetto scuole “attivi e sicuri” (sicurezza stradale e bullismo);

. tavolo di confronto con enti, cittadini, consumatori, associazioni in materia di sicurezza urbana;

. progetto “Nonni Vigili” anno scolastico 2018/2019;

. esecuzione progetto “Aule Sicure” – partnership tra Comune e Unifg per la promozione della sicurezza in ambito universitario;

Sicurezza stradale

campagne informative ed operative in materia di Sicurezza Stradale (operazione “Hunt Offender”).

– Grandi Eventi con attuazione dei piani di safety e security e chiusura al traffico

XXIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE – FOGGIA 21 MARZO 2018;

LIBANDO(varie piazze e strade del centro vittadino);

CONCERTO “LE VIBRAZIONI” in P.zza Cavour, (con spostamento di sede il giorno precedente);

CONCERTO “FOGLI-FACCHINETTI” in P.zza Cavour, con spostamento di data il giorno stesso (in sostanza i servizi sono stati erogati due volte);

MANIFESTAZIONE “Orgogliosi della nostra terra” – V.le Manfredi;

FESTA DELLA BIRRA (centro storico);

FIERA DI SANTA CATERINA (Via Galliani – Via Caggese – Via Mazzei);

IL VOLO DEI DESIDERI (In Piazza Cavour) – in concomitanza con la processione ed il contrasto dei falò abusivi dell’immacolata

MARATONA “CUS RUN”;

MANIFESTAZIONE DEL 24 DICEMBRE 2018;

Oltre alle Processioni, ai Servizi Stadio, ai Concerti in P.zza Cesare Battisti e ad un numero elevatissimo di ulteriori manifestazioni di vario tipo.

Alcune attività particolarmente rilevanti

SGOMBERO SITO EX SATEL (40 nuclei familiari di nazionalità rumena con numerosi minori)

OPERAZIONE “Hunt Hoffender” per la repressione delle violazioni al CDS;

MONITORAGGIO CON IDENTIFICAZIONE ED ALLONTANAMENTO, in alcuni casi, di numerosi siti occupati abusivamente da persone di nazionalità straniera (ex Hotel President, Ex Consorzio Agrario, Ex inceneritore, Proprietà Aquilano, Campo Nomadi Arpinova, ecc…;

Cooperazione attività di bonifica ex “parco paglia” IPZS;

INCENDIO Ecoballe località LAVOLLA – Via Del Mare;

Censimento della popolazione piano di sicurezza ULTRAGAS;

Ricognizione Corsi D’acqua;

Abilitazione all’uso dell’arma

Servizi di controllo integrato del territorio interforze;

Servizi di Sicurezza Urbana Quartiere Ferrovia;

Sequestro di Immobili in materia edilizia (in particolare zona aeroporto con esecuzione di misure cautelari a carico dell’autore del reato);

Sgombero di vari immobili di pertinenza comunale, censimento del patrimonio immobiliare comunale e degli occupanti;

Attività a tutela del patrimonio pubblico a seguito di atti vandalici (con identificazione edeferimento all’A.G. dei responsabili);

Convenzione “Aule Sicure” – UNIFG;

Progetto “Attivi e Sicuri”.

Formazione

Giornate di studio ANVU;

Corso di Autodifesa;

Corsi presso Unifg

Seminari di studio fuori sede

Azioni di Potenziamento della struttura

Istituzione postazione fissa Viale XXIV Maggio;

realizzazione con professionalità interna al Corpo della piattaforma informatizzata per gestione e georeferenziazione interventi tramite Centrale Radio Operativa e realizzazione mappa interattiva per informazioni di pubblica utilità.

Informatizzazione e digitalizzazione atti con conservazione digitale a norma;

Attivazione Sito Web;

Automatizzazione movimentazione veicoli e radio;

Istituzione SQUADRA ANTI DEGRADO;

Apertura DISTACCAMENTO NODO INTERMODALE

Parziale rinnovo parco veicoli

Eventi e Riconoscimenti di rilievo per il Corpo

Decorrenza nuovi gradi previsti dal Regolamento Regionale n. 11/2017;

Celebrazione 90° Anniversario della fondazione del Corpo;

Realizzazione a cura dell’IPZS di un foglietto erinnofilo con annullo postale dedicato di Poste Italiane in occasione del 90° Anniversario;

Riconoscimento del Comitato Quartiere Ferrovia per l’attività posta in essere nell’area;

Premio ANCI Sicurezza Urbana per la migliore operazione;

Riconoscimento Pro-Loco Foggia per l’attività di contrasto degli atti vandalici;

Premio Professionalità 2018 – Bari Securcity/ANVU;

Conversione dei rapporti di lavoro da part-time a full-time relativamente a n. 15 unità, nell’ambito del piano complessivo che condurrà alla conversione di tutti i rapporti di lavoro part-time esistenti;

Azioni ed innovazioni d’interesse avviate

Indennità di servizio esterno ripartita su due fasce di merito;

Previdenza complementare ex art. 208 C.d.s.

Interlocuzioni qualificate per l’istituzione a Foggia della sede distaccata dipendente da Bari della Scuola Regionale per tutta la Provincia;

Sperimentazione TABLET per l’attività di servizio esterna.

Ufficio Traffico

Attività intensiva di attuazione del regolamento per la concessione degli stalli dedicati alle persone diversamente abili aventi titolo con riallineamento della tempistica di conclusione delle procedure;

Realizzazione dell’opera di Via S. Alfonso M. Dè Liguori per messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali;

Miglioramento della segnaletica stradale e degli impianti semaforici (istituzione impanto V.le Fortore).

Atti rilevanti per garantire il funzionamento dell’ATAF;

Tempestività nell’adozione degli atti (Ordinanze e autorizzazioni) rispetto alle esigenze con emanazione pressochè in tempo reale.