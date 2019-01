Giuseppe Tomasone “Il Carnevale che non tira più”

Di:

Manfredonia, 19 gennaio 2019. ”Io voglio bene a Manfredonia e voglio bene anche ai cittadini di Manfredonia. Credo che l’evento del Carnevale sia da rivedere in tutta la sua complessità, bisogna guardare in faccia alla realtà perché è uno degli eventi dove si spendono la maggior parte dei soldi in soli 7 giorni, il turismo non è fatto solo del Carnevale ma di tanti eventi culturali e musicali spalmati in 365 giorni.

Non ci possiamo arroccare a un evento che ormai ha perso tutte le sue origini,negli anni precedenti dove al centro del Carnevale esistevano i Cartapestai che erano il fulcro dell’evento; mano a mano negli anni si è perso l’origine del Carnevale e si è ridotto ad un evento folcoristico di soli gruppi e di un Carro e mezzo.

Guardando dal punto di vista di affluenza turistica(forestieri) l’evento attira solo una sola giornata,con uno spreco di denaro pubblico.

Sarebbe opportuno concentrare il Carnevale in sola giornata e pensare a un futuro del Turismo da spalmare in 365 giorni e sperare che i soldi per la Tassa di Soggiorno siano spesi per dare dei servizio al Turista”.

AD Maiora.

L’Attivista Tomasone Giuseppe