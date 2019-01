Incendi auto appartenenti alla polizia locale di Manfredonia, nota “Il fuori coro”

Di:

Foggia, 19 gennaio 2019. ”Siamo Ufficiali ed Agenti appartenenti alla Polizia Locale di diversi Comuni d’Italia che, uniti nel comune intento di vedere finalmente approvata la riforma della Polizia Locale, abbiamo costituito sui social network un gruppo denominato “IL FUORI CORO“, un luogo d’incontro dove, le nostre voci, possono andare al di là, nel pieno rispetto della legge …

“Il FUORI CORO” nasce con la ferma volontà di diffondere una identità e promuovere un senso di appartenenza tra tutti i 60.000 operatori della Polizia Locale d’Italia, portando avanti iniziative intese proprio a rafforzare lo spirito di Corpo unitario. Dall’articolo di cronaca del quotidiano on-line “foggiatoday.it” del 4 gennaio 2019 http://www.foggiatoday.it/cronaca/incendio-auto-capitano-polizia-locale-manfredonia.html “Bomba a Manfredonia: incendiata auto di un capitano della polizia locale. Secondo ordigno in un mese, non c’è pace per la polizia locale di Manfredonia: a fuoco l’auto di un capitano. L’onorevole M5S Francesca Troiano segnala l’accaduto in Prefettura: “Lo Stato deve agire e il prefetto, se necessario, porterà questo tema all’attenzione di uno dei prossimi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica”, abbiamo appreso che:

“L’ennesimo incendio all’ennesima auto di un agente di polizia locale, a Manfredonia, non può lasciarci indifferenti. Ecco perché ho provveduto a segnalare l’accaduto in Prefettura. Lo Stato deve agire e il prefetto, qualora ne dovesse ravvisare la necessità, porterà questo tema all’attenzione di uno dei prossimi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica”. E’ quanto ha detto in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Francesca Troiano. “La mia solidarietà va all’agente e al corpo di polizia locale – ha aggiunto – Mai possiamo abbassare la guardia nei confronti di chi si occupa di sicurezza del territorio”. A poche ore dalla sua richiesta, in un’altra nota stampa, il parlamentare grillino fa sapere che il prefetto Massimo Mariani affronterà il caso delle auto incendiate degli agenti della polizia locale di Manfredonia in un prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: “Lo ringrazio per aver dato dimostrazione della sua attenzione su questo territorio per cercare di affrontare un tema che sta diventando davvero allarmante”. Anche il sindaco e il vice di Riccardi, la Giunta e l’intera amministrazione comunale esprimono solidarietà per il nuovo attentato incendiario che ha visto ancora una volta colpito un uomo della Polizia Locale di Manfredonia. Ignoti hanno infatti dato alle fiamme, verso le ore 23.30 di giovedì 3 gennaio, un’auto di proprietà di un capitano della polizia locale. Esattamente come accaduto lo scorso 16 dicembre, la vettura era parcheggiata sotto l’abitazione dell’uomo. E, anche questa volta, l’incendio sarebbe partito da un ordigno esplosivo posizionato sull’automobile. Sconcerto e rammarico sono i sentimenti espressi dal primo cittadino e dalla Giunta per questo secondo attentato che segue a meno di un mese il precedente. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Manfredonia”.

Da altri articoli di cronaca di quotidiani on-line:

L’ATTIMO PRECEDENTE Che l’attimo sia uno spazio brevissimo di tempo, è cosa nota come è ben noto di come l’intensità di questo sia legata ad uno stato psicofisico variabile da individuo ad individuo ma, lo stato emotivo che caratterizza l’attimo precedente l’azione nel suo compiersi, quanto dura, quanto è intenso? E l’attimo successivo? Difficile rispondere con granitica certezza, forse, una risposta esaustiva potrebbe esserci fornita da chi, nei giorni passati, ha dato alle fiamme per l’ennesima volta, la vettura di un collega, un capitano della Polizia Locale di Manfredonia. Ignoti, perché purtroppo il più delle volte questi individui rimangono ignoti, hanno, col favore della tenebra e per mezzo di un ordigno esplosivo, dato alle fiamme l’automobile del succitato capitano. Ecco dunque, l’attimo che ha preceduto l’innesco del fuoco “vendicatore”, emotivamente, quanto è durato e come si potrebbe qualificare? Come un attimo di malvagio piacere? Di meditabonda titubanza o di ripensamento? E l’attimo immediatamente seguente, sarà stato pervaso dal rimorso per aver compiuto un’azione tanto indegna e proditoria? Domande che rimarranno sospese e risposte che non troveranno soddisfazione. Le cronache non riportano quale sia stata la miccia causale che abbia innescato questi atti di ritorsione e vendetta, forse un profondo odio oppure una sorda collera per chissà quale motivo o per chissà quale episodio legato al servizio che il collega Ufficiale espleta nel suo territorio. Chi danneggia con il fuoco le proprietà dei colleghi della Polizia Locale dimostra un chiaro intento di voler bruciare più mondi; il mondo della Legge e della Legalità, del dialogo e dell’urbanità che devono fungere, a ragione, da pietre d’angolo per una società civile come si pretende di avere e di farne parte. Invece, purtroppo, per certi individui, il rispetto della Legge è condizionato dal loro concetto di discrezionalità nei confronti della stessa ed il civismo rimane un concetto sempre più che lontano ed astratto. Allora la ritorsione, l’agguato, le aggressioni e gli incendi appiccato alle auto dei colleghi. Viste le possibili motivazioni, rimane sospesa la questione dell’attimo, quello immediatamente precedente e quello subito conseguente l’aver compiuto un’azione criminosa. E la coscienza, concederà a questi piromani un sonno ristoratore e senza pensieri, oppure un sonno agitato dal riverbero delle fiamme da loro appiccate? Difficile risposta, se è già difficile parlare di emozioni, penetrare nelle coscienze è ancor più arduo; e nel frattempo le auto bruciano. Ma tutti questi nuovi presunti “rinnovatori del mondo per mezzo del fuoco”, non si illudano, perché non saranno certamente i loro miseri acciarini a mettere in crisi la volontà della Polizia Locale e dei suoi Agenti, non saranno le fiamme alimentate dal rancore ed avvampanti di odio a cedere il passo a questi individui ed alla loro idea di palingenesi arbitraria e violenta. Ci vuole altro. Al collega esterniamo la nostra solidale vicinanza, a chi ha voluto vendicarsi di qualcosa forse da lui subito in maniera così invereconda e violenta riserviamo solo il nostro disprezzo per aver pensato e poi attuato il suo criminale gesto anche qui due attimi nei quali sarebbe stato meglio riflettere.

Con la presente il Fuori Coro, in merito a quanto sopra illustrato, esprime la più totale vicinanza al Comando della Polizia Locale di Manfredonia .

IL FUORI CORO

