Alla sala Fedora va in scena la bellezza che “salverà il mondo”

Soireé a quattro mani, “Tra favole, danze e poemi”: questo il titolo dello spettacolo pianistico offerto dal Duo costituito danelladeldi Foggia.

Le due grandi musiciste, affermate pianiste e docenti presso il Conservatorio della città di Bari, hanno trasportato la mente e il cuore del pubblico presente alla loro esibizione attraverso musiche di Ravel, Saint-Saens, Khachaturian, Borodin, Brahms, Strauss, passando, come suggerisce il titolo che sintetizza il carattere musicale della serata, tra toni favolistici ed epici. E mentre si insegue la favola del bambino che attraversa il bosco come la immagina Ravel, nella naturale alternanza dei momenti di fiducia, di speranza e anche di terrore che coglie chiunque di fronte ad un itinerario sconosciuto, si entra successivamente nel vortice delle danze e nei motivi assai delicati dei valzer. Il tutto tra musica poco conosciuta se non ai veri cultori e pagine di musica di rilevanza planetaria, che hanno gratificato anche chi di musica è meno esperto ma non per questo meno estimatore.

Uno stato di grazia ha guidato le esecuzioni a quattro mani delle due musiciste, in una sincronia perfetta di movimenti e di tensione emotiva. E quest’ultima si è impossessata dei presenti i quali, in un silenzio fra il rapito e il religioso, hanno assistito alla trasmissione della bellezza, entrando ammaliati nel circuito che vede sostanzialmente ben tre protagonisti: gli immensi Autori; i sensibili e bravissimi Esecutori ma soprattutto Interpreti; le Persone, tutte, indistintamente, che costituiscono i destinatari ultimi dell’arte.

Un momento di vera bellezza in un periodo in cui spesso si afferma, forse troppo banalmente, una frase virale sui social, secondo cui ‘la bellezza salverà il mondo’. Questa espressione, in sé sostanzialmente vera, è attribuita al grande scrittore russo Dostoevskij. Ma è bene ricordare che essa affiora anche in un bellissimo film di qualche anno fa, ‘I cento passi’, il cui titolo contava la distanza fra la casa di Peppino Impastato, morto di mafia, e il capomafia Tano Badalamenti, risultato il mandante della sua uccisione.

Osservando dall’alto l’aeroporto di Palermo, Peppino confidava ad un amico che solo se i palermitani avessero cominciato a coltivare e a riscoprire la bellezza della loro città la mafia poteva essere vinta. In una sintesi in cui si afferma che la bontà stessa come sentimento umano non può dissociarsi troppo dall’armonia che lo sguardo degli uomini deve saper ritrovare proprio in ciò che gli uomini sanno costruire. L’armonia della città – in un piano regolatore rispettoso dei bisogni primari e secondari, ‘che faccia a meno dell’anticorodal’, come afferma il giovane Peppino – è anche armonia dei cuori e vero antidoto al contagio con il Male. E Peppino Impastato, vissuto in un mondo regolato dalla mafia, ha trovato in tutto ciò la forza della ribellione ad un destino che sembrava ineluttabile: quello di seguire per sempre le leggi dell’ambiente disumano e criminale in cui era nato ed era stato allevato.

Se la città non è raffazzonata, anche l’animo dei cittadini non lo sarà. Se lo sguardo coglierà una pulizia materiale nell’ambiente in cui si vive, la persona si abituerà ad una pulizia morale alla quale sarà poi difficile rinunciare.

“Grattacieli, centrali elettriche, aeroporti, mercati e alberghi possono essere re-immaginati come strutture dove l’anima possa trovare bellezza, e non concepiti semplicemente come servizi secolari efficienti ed economici” (James Hillman). Non, dunque, patrimonio da sfruttare solo in vista degli affari e degli affari della peggiore specie, quando l’unico scopo è l’avidità, il potere dei soldi e sulle cose, la distruzione del concetto stesso di umanità vivibile.

Insieme alla Bellezza, di cui possiamo usufruire in tante forme, la Cultura è l’arma vincente contro l’impulso distruttivo, che sembra animare particolarmente in questi giorni la città di Foggia. La Cultura che rende consapevoli su cosa significhi realmente essere buoni cittadini. E su questa definizione c’è ancora tanta ambiguità, perché tanti si sentono buoni cittadini pur facendo della superficialità uno stile, spesso inconsapevole, di vita civica. Se dall’esterno arrivano in soccorso aiuti speciali per questo momento difficile di Foggia e provincia, è anche vero che tantissimo contro il degrado sta nel cuore e nei comportamenti individuali.

Comportamenti che se esercitati non nel senso di una cultura assimilata tanto per far vedere, ma in una consapevolezza autentica di ciò per cui vale la pena vivere, probabilmente Foggia ce la farà. Con le sue forze migliori. In un territorio mai insensibile alla vera bellezza.