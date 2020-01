Arpal, Emiliano (ex Pd) proroga incarico a Cassano (ex Forza Italia)

Il presidente della Giunta regionale,(ex Pd), con decreto del 14 gennaio 2020 ha prorogato l’incarico assegnato l’8 gennaio 2019 – durata 12 mesi,compenso 158.870,00 euro – al dott.(ex Forza Italia), individuato tra le figure ad elevata competenza professionale in materia di lavoro.

La mansione di Commissario straordinario dell’Agenzia regionale per le politiche del lavoro è rinnovata dall’8 gennaio 2020 al 14 luglio 2020, con emolumento corrispondente a quello riconosciuto ai direttori di dipartimento della Regione Puglia.

Motivo della posticipazione? “Assegnare al Commissario — si legge, tra l’altro, nel documento presidenziale — l’obiettivo di perfezionamento delle procedure finalizzate all’assunzione di personale destinato al potenziamento dei Centri per l’impiego e di quelle legate all’attuazione del reddito di cittadinanza di cui alla Legge n.26/2019”.

Il dott. Massimo Cassano chi è? Barese,laurea in Scienze Politiche,imprenditore,dottore commercialista, socio del Rotary Club Bari-Casamassima, presidente onorario dell’Associazione culturale Controvento,ex democristiano,ex Forza Italia, nel 2013 aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano e il 28 febbraio 2014 diventa Sottosegretario al Lavoro nel Governo capeggiato da Matteo Renzi,il 21 luglio 2017 si dimette da Sottosegretario per rientrare, il 25 luglio dello stesso anno, in Forza Italia; a marzo 2018 si candida alle elezioni politiche per la Camera dei deputati nella Lista Forza Italia collegio uninominale Bari-Bitonto,non eletto,a luglio 2018 fonda il gruppo partitico Puglia Popolare a sostegno del presidente Michele Emiliano: quest’ultimo a fine settembre 2018 nomina il consigliere regionale Giovanni Stea di Adelfia (ex Movimento Schittulli, confluisce dentro Puglia Popolare) assessore regionale all’Ambiente.

Cassano e Puglia Popolare hanno sostenuto,alle primarie del centrosinistra pugliese che si sono tenute il 12 gennaio scorso, il candidato a presidente della Regione per le elezioni di aprile-maggio 2020 Michele Emiliano,che ha vinto con il 70% delle preferenze.

A cura di Nino Sangerardi