Cadavere carbonizzato nel Foggiano: non certo che si tratti di uomo scomparso

, 19 gennaio 2020. Nelle prime ore di stamani, un cacciatore di passaggio ha rinvenuto, e segnalato ai Carabinieri, la presenza di un cadavere carbonizzato in una località di aperta campagna tra Torremaggiore e San Severo.

Il cadavere è completamente carbonizzato, pertanto allo stato non identificabile, così come l’auto, completamente distrutta dal fuoco, necessiterà di rilievi approfonditi per riuscire a far emergere il numero di telaio.

Si è ipotizzato che si potrebbe trattare dell’uomo il cui allontanamento è stato denunciato un paio di giorni addietro (Leonardo Selvaggio, l’uomo di San Severo di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio dello scorso 17 Gennaio).

Al momento, gli inquirenti tuttavia non confermano “Non ci sono al momento evidenze per confermarlo, e il modello dell’auto, tra le più diffuse non aiuta. Al momento non si esclude alcun tipo di evento, dal suicidio all’omicidio”.

Saranno gli esami medico-legali e di polizia scientifica, con i loro tempi tecnici, a fare chiarezza. Sul posto sono intervenuti il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Foggia e i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia (compresa la SIS) e della Compagnia di San Severo. Per ora è tutto e davvero non è possibile dire di più.