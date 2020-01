Corda “Vittoria meritata! Vorrei più equilibrio nei giudizi”

“Potevamo vincerla anche con più reti di scarto, visto le nostre occasioni, non abbiamo mai sofferto la Nocerina e la vittoria è stata meritatissima. Potevamo fare meglio nel primo tempo ma l’importante era vincerla”. Le parole di Mister Ninni Corda in sala stampa dopo la vittoria dei suoi sulla Nocerina per 2 reti a 0. Il tecnico analizza successivamente nel dettaglio quella che è stata la gara e la settimana dei rossoneri: “Siamo entrati in campo poco sereni probabilmente per via di quest’ultima settimana, dovuta alla brutta gara di Agropoli. Vorrei più equilibrio nei giudizi, in settimana c’è stato troppo disfattismo da parte dell’ambiente e la squadra di questo ne ha risentito. Stiamo facendo il massimo nonostante la partenza in ritardo”.

“Sapevamo che non era una partita facile, siamo partiti un pò contratti, dovuto forse alle ultime settimane passate non facili. Era una partita in cui dovevamo delle risposte a tutti e ci siamo riusciti. Loro si sono chiusi bene e noi abbiamo faticato a trovare le migliori soluzioni, nel secondo tempo abbiamo cambiato l’inerzia della gara e l’abbiamo vinta meritatamente”.

Cristian Anelli, capitano di giornata dei rossoneri (complice l’assenza di Gentile) commenta in sala stampa la vittoria sulla Nocerina. Il difensore rossonero, torna su quello che è stato il suo personale giorone d’andata, che lo ha tenuto lontano dal campo: “Ho sofferto molto a star fuori, prima per la squalifica e poi per il lungo infortunio, adesso sono felicessimo di esser tornato per dare una mano concreta alla squadra e spero di trasformare in energia positva questa sofferenza passata”.

“Era importantissima per noi questa gara, ho cercato di mettere tutto quello che avevo a disposizione della squadra, nonostante la rottura del setto nasale che mi ha impedito di allenarmi a pieno, per questo sono molto contento.”

“Abbiamo fatto una buona partita, soprattuto sotto il punto di vista adell’atteggiamento, la squadra ha capito che era un momento delicato e partite come quelle di Agropoli non devono più capitare”

