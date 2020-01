Di Giacomo “Recuperati altri 5 telefonini nel carcere di Foggia”

. Continua incessante l’attività di osservazione da parte della Polizia Penitenziariaall’interno del, dimostrando ancora una volta equilibrio operativotra sicurezza e rispetto della dignità umana delle persone ristrette. Nella giornata divenerdì sono stati rinvenuti altri cinque telefonini dai poliziotti del locale Carcere diFoggia. Il lavoro è stato ottimamente coordinato dal Comandante di Reparto L. M. diMola.

L’arrivo del nuovo direttore dott.ssa Giulia Magliulo è stato da impulso a

tutte le attività investigative svolte negli ultimi mesi.

A comunicarlo è il Segretario Generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo: “questo ennesimo ritrovamento conferma la bontà del nostro operato seppur in forte carenza di personale e siamo fortemente convinti dell’importanza di introduzioni di nuove norme contro la malavita organizzata che dà dentro le carceri riesce a coordinare le

attività delinquenziali. L’ennesima minaccia da me ricevuta con proiettili consegnati presso la mia abitazione non possono che rafforzare il mio impegno a favore della Polizia Penitenziari e della sicurezza all’interno degli istituti e fuori da essi”.

Continua Di Giacomo “domani mattina alle ore 11:00 terrò una conferenza stampa dinanzi al carcere di Foggia per ribadire e rafforzare la necessità di interventi come quelli da noi fortemente voluti, ossia l’introduzione di un reato penale specifico per chi cerca di introdurre, introduce o utilizza telefonini dall’interno del carcere e per chi usa violenza nei confronti dei poliziotti penitenziari o nei confronti dei detenuti più deboli, la cui pena non sia inferiore nel minimo di anni cinque”.