Foggia. Cislaghi “C’è bisogno di baluardi di legalità”

, c’è bisogno di dare spazi di aggregazione per sviluppare la partecipazione diretta dei giovani che vivono a contatto con i mafiosi e che da questi possono essere infettati, deviati su strade di morte.

I luoghi ci sono basta che l’amministrazione comunale li rivendichi e li metta a disposizione di chi vuole e può promuovere iniziative che partano dai giovani dei quartieri. Non serve altro che investire in legalità e partecipazione poi Regione Puglia potrà metterci del suo con i finanziamenti promessi per “l’antimafia sociale”.