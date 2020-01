La Terapia della bambola con Ivo Cilesi per i Clown Dottori di Foggia

Formazione come punto cardine per i. Questo mese è dedicato alla formazione per l’approccio con il paziente anziano.

Questo mese è dedicato alla formazione per l’approccio con il paziente anziano. Si parlerà di Alzheimer , Demenza senile e terapie non farmacologiche nel corso di Doll Teraphy organizzato dal Il Cuore Foggia per i suoi volontari svolto direttamente dal Dott. Ivo Cilesi, padre della Terapia della Bambola che arriva da Bergamo per la formazione dei volontari.

“Lo scopo della terapia della bambola- comunicano in un una nota stampa- è quello di attenuare alcuni dei più frequenti disturbi comportamentali dei malati di Alzheimer, come il wandering (il vagare senza meta), l’aggressività, l’agitazione, la depressione, l’apatia o i disturbi del sonno. «Non è una cosa che si improvvisa — spiega Jole Figurella presidente del Il Cuore Foggia- richiede una formazione specifica e presto i risultati di questa attività non farmacologica sono sorprendenti”.

Si chiamano bambole empatiche e sono in grado di risvegliare l’istinto di accudimento. Il collo è mobile e il peso e lo sguardo sono simili a quelli di un bambino vero. Anche il loro corpo è morbido. Viene quasi naturale abbracciarle e cullarle. Quando le prendono tra le mani, nel corso di sedute terapeutiche speciali, tre a settimana per la durata di un’ora ciascuna, i pazienti affetti da Alzheimer sembrano più tranquilli e interagiscono meglio con gli altri uscendo dall’isolamento.

I “dottori dal naso rosso” proporranno laboratori creativi di ARTETERAPIA con Diletta Ciannarella in arte Clown Dottore Tavolozza per persone di ogni fascia d’età, in particolare nelle strutture per anziani come il Sorriso di Stefano, Fondazione Palena, Sant’Antonio e non solo a Foggia ma anche in provincia Ascoli Satriano, Cerignola, San Marco, San Giovanni, Lucera, San Severo, Vico, Rodi , Roseto, Manfredonia .