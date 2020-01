Manfredonia. Focus c-max in mare “per assenza freno a mano”. Coppia in salvo (FOTO)

, 19 gennaio 2020. Come rende noto la Capitaneria di Porto di Manfredonia, ““.

Fortunatamente una volta finita in acqua, i due occupanti del veicolo raggiungevano in autonomia la banchina dove una volta in sicurezza non necessitavano di assistenza sanitaria. Da quanto ricostruito dai militari della Guardia Costiera intervenuti sul posto unitamente ad una squadra dei vigili del fuoco, le cause sarebbero da ricercare verosimilmente a causa del mancato azionamento del freno di stazionamento del mezzo così come dichiarato dai due ragazzi presenti all’interno dell’autovettura.

Manfredonia. Recupero mezzo in mare (sq)

Al proprietario dell’autovettura i militari della Guardia Costiera notificavano una diffida, ai sensi della Legge 979 del 1982 (disposizioni per la difesa del mare), alla rimozione dell’auto oltre che una sanzione amministrativa in violazione dell’ordinanza che regolamenta l’accesso e la circolazione dei veicoli all’interno dell’ambito portuale.

Le operazioni di recupero venivano subito attivate e si concludevano alle ore 1200 con il recupero dell’autovettura scongiurando di fatto qualsivoglia rischio per l’ambiente marino.