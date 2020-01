Per Gattuso crisi nera: Napoli, ancora un ko

Due successi di fila senza subire gol contro Spal e Napoli. E calcolando che nella gara di apertura del 2020 i viola erano stati raggiunti sul pari a Bologna al 94′ Iachini può rallegrarsi dell’impatto che ha avuto la sua gestione sui risultati della

Oggi al San Paolo Chiesa e compagni hanno mostrato di essere un gruppo unito, dove si è già ben inserito anche il nuovo arrivo Cutrone. Il 2 – 0 finale porta le firma di Chiesa, a rete al 26′ con un tocco in mezzo all’area che ha preso il tempo al portiere, e Vlahovic nella ripresa, con un tiro capolavoro a giro sul secondo palo al 74′. Di contro si acuisce la crisi del Napoli, in piena involuzione e a corto di successi dall’ultima gara prima della sosta. Per Gattuso nel prossimo turno una difficile, ma al tempo stesso affascinante occasione per rifarsi: la sfida contro la Juventus.

fonte lega serie a