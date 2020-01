“Puglia laboratorio riformista, con Bellanova la partita si gioca alla pari”

ritiene “il laboratorio riformista, se non lo è attualmente come lo è stata in passato può tornare ad esserlo. Oggi c’è in atto una polarizzazione fra populisti e riformisti. Il Pd si va grillizzando, i populisti si trovano anche a sinistra, Forza Italia è stretta dai sovranisti, con una buona candidatura ce la giochiamo alla pari con altri partiti ”.

I nomi confermati come indiscrezioni per la presidenza della Regione sono quelli di Marcello Vernola, ex presidente della provincia di Bari, con un passato nella Dc e in Forza Italia, e quello del ministro Teresa Bellanova. A dare una spinta ulteriore ad una decisione presa da Matteo Renzi, quella di partecipare con un proprio candidato, anche la notizia, di questi giorni, che Elena Gentile sceglierebbe per le regionali la lista del presidente, e non quella del Pd, e che anche Fabiano Amati possa in qualche modo disimpegnarsi dal partito dopo le votazioni. Ma sembra più un auspicio che un dato desumibile attualmente: “In politica mai dire mai”.

Il nome che piacerebbe a Dino Marino, dirigente di Italia Viva di S. Severo, presidente di uno dei circoli sparsi sul territorio ed ex consigliere regionale, è quello di Teresa Bellanova: “Se si deve puntare a qualcosa di importante, di nuovo, la responsabile numero 1 uno del partito con Ettore Rosato fa al caso nostro. Fitto ha già dato e porta indietro la Regione di 20 anni, sul governo di Emiliano siamo molto critici, fra lui e Vendola c’è un abisso”. Poi spiega questo concetto. “Certo, è stato lui a fare diventare la Puglia attrattiva e a far partire una serie di operazioni con Minervini e con persone come Angela Barbanente in giunta. Oggi la giunta è una squadra che non è all’altezza dei problemi”.

Fra i nomi a cui pensa per il recupero di pezzi di società civile c’è quel 19% di Francesco Schittulli alle regionali di 5 anni fa. “Nel grande mare del moderatismo pugliese dobbiamo trovare la terza possibilità, aprire a tante persone né del Pd né di Salvini”. Alla domanda su quale sia il partito di Calenda in Puglia, in sintonia con Iv, Marino risponde: “’Azione’ ha proposto il senatore Dario Stefàno mentre Emiliano oggi dà segnali di pacificazione. Ma la coerenza è quella di Renzi e Calenda, non quella di Emiliano che è rimasto lo stesso dei tempi del governo Renzi.” Parlando della coalizione della Puglia, delle 8 liste che lo sostengono e del programma, il governatore, a proposito di queste divisioni del Pd, ha precisato: “La questione è a Roma, non in Puglia, se la pacificazione tra Italia Viva e il governo passa da qui sono disposto a dare una mano, sui presupposti di un programma di governo nazionale Iv può stare con noi, non c’è nessun conflitto di merito”.