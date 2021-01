Donazione Drone, alle Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia.

Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine per la donazione del DRONE, fatta dal caseificio Centonza, all’associazione Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia.

L’utilissimo dono del caseificio Centonza, avrà un ruolo notevole nell’aiutare le Guardie Ambientali Italiane volontarie, ad effettuare controlli sul territorio per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.

Alessandro Manzella, responsabile dell’associazione Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, ringrazia, anche a nome di tutti gli associati, il Caseificio Centonza, per il DRONE donato; che per il servizio che verrà svolto, a tutela e salvaguardia ambientale, prevede anche l’utilizzo dei SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) nell’ambito della vigilanza ambientale volontaria per la difesa del territorio e la salvaguardia del patrimonio naturalistico.

I droni possono diventare un valido aiuto per tutelare il territorio. Potrebbero essere impiegati per contrastare il bracconaggio e per individuare tanti illeciti ambientali. Stiamo parlando di una tecnologia in grado di fornire, in tempo reale e a considerevole distanza dall’operatore, dall’alto, straordinari rilievi tecnici in sede di sopralluogo, ovvero di quell’atto ricognitivo di tipo descrittivo, fotografico, audiovisivo, planimetrico, fondamentale per la vigilanza e che sta cominciando ad avere un ruolo importante anche nella tutela del patrimonio naturale.