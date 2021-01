Ecco dove vedere la finale di Supercoppa Juventus-Napoli

Juventus-Napoli è la finale di Supercoppa Italiana 2020, denominata per l’occasione PS5 Supercup. La partita si gioca mercoledì 20 gennaio alle ore 21 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, a porte chiuse e in gara unica (in caso di parità, supplementari e calci di rigore). In palio c’è il primo trofeo stagionale: lo contenderanno la squadra vincitrice dell’ultimo scudetto (il nono consecutivo per i bianconeri, fino all’anno scorso allenati da Maurizio Sarri) e la formazione di Gattuso che ha conquistato l’ultima edizione della Coppa Italia.

I partenopei la vinsero dagli undici metri per 4-2 eseguendo alla perfezione i 4 tiri dal dischetto, per la ‘vecchia signora’ furono fatali gli errori commessi da Dybala e Danilo.

Come arrivano Juventus e Napoli al big match? Pirlo non potrà avere a disposizione ben 4 calciatori, si tratta di: Dybala (infortunato) e dei tre attualmente positivi al Covid-19 (Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt). Gattuso ha problemi di infortuni in attacco, con Petagna acciaccato, Victor Osimhen ancora fuori (ha contratto il coronavirus dopo l’infortunio alla spalla) e Mertens non al meglio della condizione. Fuori causa anche Fabian Ruiz, costretto all’isolamento per il contagi riscontrato prima della gara di Serie A contro la Fiorentina.

Juventus-Napoli, dove vederla in TV

Juventus-Napoli verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro per tutti su Rai 1. Oltre alla telecronaca e al commento tecnico sul match i tifosi potranno sintonizzarsi anche su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) per il consueto appuntamento del post-partita.

