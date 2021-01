Foggia, dottoressa 41enne trovata morta in casa

Foggia, 19/01/2021 – (iltirreno) A Foggia, dove – dopo la laurea – stava per specializzarsi in psichiatria, è morta tre giorni giorni fa Veronica Mucciarelli, 41 anni appena compiuti, dottoressa uscita dal corso di Medicina e chirurgia dell’Università di Pisa. La comunità di Roccatederighi, dove Veronica era cresciuta e dove vivono il fratello e i genitori, ha ricevuto la notizia venerdì pomeriggio.

Poi è stato un susseguirsi di messaggi, telefonate, lacrime e viaggi. Studiava e lavorava in Puglia diversi anni, dopo aver brillantemente conseguito la laurea nel 2015.

Un percorso di studi e di vita costantemente al fianco di chi più aveva bisogno di assistenza: soggetti con sindrome down, ma anche altre forme di disagio psicologico e psichiatrico. Non si risparmiava mai, Veronica, gettando il cuore oltre l’ostacolo ogni volta che l’ostacolo poteva sembrare insuperabile. Non si conoscono ancora le cause della morte. Il corpo si trova adesso all’obitorio di Cerignola, in attesa che venga svolta l’autopsia. La donna è stata trovata in casa, accasciata a terra, dalla signora che quasi ogni giorno le dava una mano in casa. Prestava servizio, come specializzanda, a Troia, nel foggiano, seguendo pazienti che contavano sul suo sostegno.(iltirreno)