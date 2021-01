Foggia, 19 gennaio 2021. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale per il 2020 – dichiara Alessandra Loretti, assessore con delega alla Sicurezza e Polizia Locale -. L’emergenza Covid che dura ormai da quasi un anno ha reso ancor più complessa l’attività di controllo sul nostro territorio comunale, ciò nonostante il nostro corpo di Polizia Locale ha adempiuto diligentemente ai suoi doveri”.

“Lo dimostrano i numeri e le attività svolte. Il nostro impegno sarà di proseguire su questa strada, incrementando la presenza in strada dei nostri agenti facendo avvertire ai cittadini la vicinanza e la tutela che ci richiedono”.

Esiti maggiormente rilevanti dell’attività svolta nel corso dell’anno 2020

Ore lavorative corrispondenti ai servizi complessivamente erogati: 236.544

SERVIZI E CONTROLLI – TIPOLOGIA – N. GIORNATE PER TIPO DI SERVIZIO

UNITA’ COMPLESSIVE IMPIEGATE – ORE LAVORATE

servizi di viabilità speciale 38 410 2.775

servizi congiunti o con supporto forze dell’ordine 182 565 2.836

servizi Squadra Anti Degrado – S.A.D. 165 594 3.307

servizi zona Quartiere Ferrovia P.L. 201 778 4.513

servizi Sicurezza Urbana 45 107 658

servizi per rispetto D.P.C.M. e O.S. – COVID 233 818 755

servizi in esecuzione di con piani Safety/Security 53 130 130

servizi controllo contingentamento mercati 164 570 3.598

CONTROLLI POLIZIA ANNONARIA, EDILIZIA e AMBIENTALE

• controlli nel settore annonario/commerciale n. 1.294;

• controlli nel settore ambientale ecologia e igienico sanitario n. 682;

• controlli e censimenti tutela del patrimonio immobiliare pubblico n. 421;

ATTIVITA’ VARIE

• accertamenti, residenze, informazioni, notifiche: n. 8.113;

• accertamenti e notifiche provenienti dall’A.G.: n. 4.083;

• Esecuzione Ordinanze – A.S.O. n. 32;

• Esecuzione Ordinanze – T.S.O. n. 64;

• Pratiche gestite dal protocollo n. 18.090;

SEGNALAZIONI GESTITE DALLA CENTRALE RADIO OPERATIVA 7.182

di cui

• Sinistri stradali: n. 1.079;

• Viabilità, CDS e rimozioni: n. 3.107;

• Pronto Impiego: n. 369;

• Ecologia, ASL Veterinari e randagismo: n. 515;

• Edilizia e Annonaria: n. 234;

INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Sono state rilevate nel corso dell’anno infrazioni al codice della strada pari a:

17.667

Per un importo totale pari a: € 1.545.258

Sono state iscritti a ruolo per annualità pregresse n. 9.868 atti

Per un importo totale pari a: € 3.463.994

INFORTUNISTICA STRADALE

• rilevamento nell’arco delle 24 ore n. 591 incidenti stradali di cui:

n. 320 con lesioni;

n. 6 con prognosi riservata;

n. 4 con esito mortale.

• persone infortunate n. 551;

• rifiuto intervento- accordo tra le parti n. 138;

• segnalazione patenti n. 151;

• incidenti causa stato di ebbrezza art. 186 n. 4;

• incidenti causa stupefacenti art. 187 n. 5;

• omissione di soccorso art. 189 n. 27;

• veicoli sequestrati: n. 45;

• patenti ritirate n. 17;

• informative di reato n. 48;

(per guida in stato di ebbrezza; assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope; guida senza patente; omissione di soccorso)

• indagini delegate dall’A.G. n. 90;

• segnalazione revisioni straordinarie n. 170;

• richieste evase di accesso agli Atti per sinistri stradali n. 1.299;

• rilascio informazioni per sinistri stradali n. 155;

• diritti di segreteria per rilascio copie Atti €. 18.045;

POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

ARRESTI: n. 2;

PERSONE DENUNCIATE: n. 380;

INFORMATIVE DI REATO: n. 445;

INDAGINI E RAPPORTO n. 75;

SEQUESTRI PENALI: n. 13;

• 6 IN MATERIA EDILIZIA

• 4 IN MATERIA ANNONARIA

• 3 MATERIE VARIE

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI: n. 25;

VERBALI AMMINISTRATIVI: n. 412;

• 67 ANNONARIA

• 25 EDILIZIA

• 58 ECOLOGIA

• 40 SICUREZZA URBANA

• 248 COVID

Importo accertamenti violazioni amministrative e penali: € 422.237,00

INFORMATICA, VIDEOSORVEGLIANZA e SDI

Accessi videosorveglianza per indagini di P.G.: n. 132;

Inserimenti SDI: n. 307;

Digitalizzazione documenti informatici: n. 113.198;

ESECUZIONE ORDINANZE

SINDACALI: n. 105;

(contingibili e urgenti, in materia igienico sanitaria e di sicurezza urbana)

DIRIGENZIALI: n. 472;

(chiusura e regolazione del traffico)

ATTIVITÀ SVOLTE PER EMERGENZA COVID-19

(in esecuzione di Decreti Legge – D.P.C.M. – Ordinanze Regionali e Sindacali)

Sin dalle prime fasi dell’emergenza coronavirus il Servizio Polizia Locale e Protezione Civile e Traffico ha posto in essere intensa ed ininterrotta attività volta a fronteggiare la crisi pandemica attraverso l’impiego massivo e costante delle strutture tecnico operative del Corpo di Polizia Locale e di tutti gli appartenenti ad esso, dell’ Ufficio protezione Civile e dei volontari con funzioni di assistenza alla popolazione impiegati secondo la disciplina del COC, dell’Ufficio Mobilità e Traffico.

Le attività sono state svolte, ininterrottamente, sin dal 26 febbraio 2020, data di costituzione del COC – Centro Operativo Comunale di protezione Civile, durante la c.d. FASE 1, di massima restrizione delle attività, durante la successiva c.d. FASE 2 delle progressive riaperture e nell’attuale fase di grave recrudescenza del contagio.

Si riportano di seguito gli elementi descrittivi salienti di tale attività:

istruite e predisposte n. 61 ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in ambito COC in

funzione di supporto tecnico-giuridico all’attività decisionale del Sindaco quale Autorità

Sanitaria Locale;

studio, pianificazione e costante rimodulazione, a seguito della continua evoluzione

normativa, delle metodologie operative per l’esecuzione delle misure di contenimento del

contagio e conseguente adeguamento della modulistica per l’accertamento delle violazioni;

predisposizione ed esecuzione di oltre 2.000 servizi su più turni di lavoro quotidiani,

interforze ed in autonomia (in ambito COC), tra i quali:

controlli a persone, veicoli ed esercizi commerciali, con accertamento di violazioni alle

misure anti-COVID governative, regionali e sindacali con conseguente denuncia penale o

sanzione amministrativa;

controllo c.d. “movida”;

contingentamento e regolamentazione afflusso mercati, scuole, passeggeri TPL terminal

bus, ufficio anagrafe, circoscrizioni, uffici postali, prove di ammissione Unifg, seggi

elettorali, cimitero, villa comunale, manifestazioni estive, cerimonia religiosa Iconavetere;

controllo divieto di accesso a parchi e giardini pubblici, parco regionale Incoronata, anche

mediante l’utilizzo di droni;

controlli anti assembramento e uso dispositivi di protezione vie respiratorie;

chiusura al traffico, al pubblico e/o controllo sul divieto di stazionamento strade e piazze;

supporto ASL per test campo container;

attività di informazione alla popolazione mediante diffusione di messaggi fonici;

allestimento e supporto gestione struttura per senza fissa dimora;

servizio consegna a domicilio spesa e farmaci a domicilio persone fragili;

servizio consegna a domicilio farmaci salvavita;

supporto consegna buoni spesa e pacchi viveri;

contingentamento aree pedonali;

presidio anti assembramento Quartiere Ferrovia;

controllo veicoli in ambito comunale e in ingresso da altri comuni;

controllo viabilità area Drive – Trough tamponi Isituto Zooprofilattico;

servizi di viabilità per arrivo vaccini in occasione del Vaccine-Day del 27 dicembre 2020 ed alle successive scadenze;

CONTROLLI SU SPOSTAMENTI ED ESERCIZI COMMERCIALI

• Persone fisiche controllate n. 5.734

• Veicoli controllati n. 4.149

• Autocertificazioni ritirate ed elaborate: n. 4.840;

• Autocertificazioni verificate: n. 721;

• Esercizi commerciali controllati n. 956;

• Sanzioni Amministrative per violaz. normativa COVID: n. 248;

• Informative di reato per normativa COVID: n. 33.

ATTIVITÀ RILEVANTI DI CARATTERE GENERALE

Sicurezza Urbana

• controllo notturno centro storico nella giornata del sabato finalizzato al controllo degli

esercizi pubblici in funzione del divieto di somministrazione di alcol ai minori;

• attuazione Legge 48/2017 sul decoro urbano e O.S. anti prostituzione: emissione n. 17

ordini di allontanamento;

• servizi di presidio e contrasto situazioni di degrado “Quartiere Ferrovia”;

Azioni a tutela del patrimonio pubblico

• indagini e individuazione autori atti vandalici in danno di beni pubblici anche di rilievo

artistico e architettonico;

Azioni di promozione della coesione sociale e della legalità

• tavolo di confronto con enti, cittadini, consumatori, associazioni in materia di sicurezza

urbana;

• progetto “Nonni Vigili”- limitatamente ai periodi di apertura delle scuole;

Sicurezza stradale

• campagne informative ed operative in materia di Sicurezza Stradale (Vacanze coi fiocchi Siamo tutti pedoni);

• Eventi con attuazione dei piani di safety e security e chiusura al traffico

(Elenco esemplificativo ma non esaustivo)

FORMAZIONE

• Giornata di studio ANVU;

• Seminari di studio;

• Corsi INPS Valore P.A..

• Sicurezza sul lavoro

AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA

• Potenziamento della connettività di rete per la partecipazione alle videoconferenze;

• riorganizzazione della Centrale Radio Operativa;

• Sviluppo Sito Web e mappe interattive;

• Ricondizionamento locali armeria e magazzini;

• Videosorveglianza: avvio fase esecutiva adeguamento strutturale e normativo gestione

immagini progetto a finanziamento statale;

• Avvio fase esecutiva riattivazione controllo automatizzato ZTL.

SICUREZZA SUL LAVORO

• Piano pandemico interno per il la tutela del personale e costante diffusione ricognizione e

rimodulazione delle misure di prevenzione e protezione dal contagio;

• Costante approvvigionamento e fornitura dei DPI;

• Sanificazione periodica e straordinaria della struttura centrale e di quelle periferiche e dei

veicoli di servizio;

• Attuazione delle misure del RSPP e del Medico Competente in materia di sorveglianza sanitaria;

• Avvio alla frequenza del personale dei corsi in materia;

• Elaborazione nuovo DVR