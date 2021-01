Il legale di Iaccarino: “Proposta di revoca priva di fondamento giuridico”

Sulla questione Iaccarino si esprime il legale del presidente del consiglio tramite una mail certificata e inviata ai consiglieri comunali “presso la presidenza del consiglio”.

“Egregi Consiglieri, scrivo nell’interesse del Presidente del Consiglio Comunale Leonardo Iaccarino che a me si è rivolto per la sua tutela”, si legge nella comunicazione. Nei prossimi giorni, com’ è noto, si svolgerà un consiglio comunale per discutere la mozione di sfiducia, “depositata e protocollata- precisa la mail- il 12 gennaio”.

La mail introduce alcune considerazioni preliminari sulla natura di tale figura istituzionale e sull’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.

“Quella del Presidente del Consiglio- scrive l’avvocato- è figura di carattere istituzionale e non politica, posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza. La revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiducia”. Si riportano sentenze del Tar e del Consiglio di Stato.

“Non può quindi prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura”.

Viene enunciata una variegata casistica giurisprudenziale da cui consegue che “tale carica istituzionale ha un certo grado di stabilità, che ne esclude una sorta di rimozione ad nutum e apre la via al sindacato del giudice amministrativo sul relativo processo decisionale, con la conseguenza che le cause della revoca andranno ricavate combinando il carattere di garanzia dal ruolo presidenziale con la discrezionalità politico – amministrativa (TAR Milano Sez I. 14 dicembre 2011. n. 3150)”.

Alla luce della Giurisprudenza indicata, “la proposta di revoca appare formalmente e sostanzialmente priva di fondamento giuridico: non vi è violazione dei doveri che derivano dalla titolarità del munus pubblico del Presidente del Consiglio Comunale, indefettibilmente connotata dalla terzietà ed imparzialità rispetto al dibattito politico e istituzionale”.

“Giova ricordare che, in tema di risarcimento danni per lesione del prestigio e dell’ immagine dell’Ente, il Legislatore ha consentito il risarcimento del danno soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, i principi costituzionali di buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio della Pubblica Amministrazione di chi è dipendente o esercita la funzione pubblica”.