Manfredonia, dott.essa Cambio nominata responsabile prevenzione corruzione

Manfredonia, 19/01/2021 – Oggetto: Nomina del Segretario Generale dott.ssa Antonella Cambio quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1 comma 7 legge 190/2012)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri del Sindaco

Visti:

• la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”e ss.mm.ii.; • il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il D.Lgs. 97 del 25.5.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 L. 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” tra l’altro ha riunito gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza; Visti i compiti che deve svolgere il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in forza delle novità normative e dell’Aggiornamento 2017 del PNA ed in particolare: i elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012); 2. verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lett. a) L.190/2012); 3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull’osservanza del piano (art. 1, comma 14, L.190/2012); 4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione.

