Manfredonia, “Sporgerò reclamo all’ufficio centrale Poste Italiane”

Manfredonia, 19/01/2021 – “Buongiorno, premetto di essere un cliente di Poste italiane. Oggi pomeriggio mi sono recato c/o l‘ufficio centrale di Poste italiane sito a Manfredonia x effettuare il pagamento di alcuni bollettini. Tra i vari bollettini avevo quello dell’utenza elettrica, intestato a mia moglie, e pertanto ho cercato di pagare col postamat di mia moglie. Ma in malo modo l’addetto allo sportello ha detto che ciò non era possibile. Ho letto su internet, che non è assolutamente vietato l’utilizzo di una carta di pagamento intestata ad altri. Ed in questo caso volevo semplicemente pagare una bolletta intestata a mia moglie con una carta a lei intestata, essendo lei impegnata a casa coi bimbi. Ciò mi è stato impedito, ritengo in maniera illegittima, e ,con poca cortesia, dopo aver visto su internet che tale modalità di pagamento (bancomat del coniuge) è consentito. Oltre i modi prepotenti dell’addetto allo sportello, lamento il mancato ottenimento del rimborso cashback x tale comportamento. Resto in attesa di vostre indicazioni, essendo mia intenzione sporgere reclamo alle Poste italiane.Ringrazio anticipatamente restando in attesa porgo. Distinti Saluti”.

Postato da M.M. su altroconsumo.it