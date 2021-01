Maria Luisa Faro alla Camera ricorda il sindaco Ciavarella e si commuove

“Sabato scorso Costantino Ciavarella, medico e primo cittadino di San Nicandro Garganico, ha perso la sua battaglia contro il covid 19”. Il deputato del M5s Maria Luisa Faro ha ricordato il sindaco del suo paese, Costantino Civarella, durante l’intervento alla Came

“Costantino, sindaco di San Nicandro Garganico, era per primo un medico, che durante tutta l’emergenza ma anche dopo, non si è mai risparmiato, seguendo anche pazienti che non aveva in carico, recandosi fin dentro le loro case per onorare il suo giuramento e per la dedizione e la passione che lo contraddistinguevano nel suo lavoro”.

“È una perdita grave per tutti, per gli amici, per il mondo politico, per la famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene per l’intera cittadinanza. Quando ci incontravamo, ultimamente la nostra collaborazione si era intensificata a causa di questa pandemia, Ci dicevamo ridendo sempre che eravamo troppo buoni per stare in politica, lui era sicuramente una persona buona che amava la sua città e interpretava la politica come servizio, allo stesso modo in cui per anni ha fatto il medico”.

“San Nicandro Garganico perde una persona perbene, ed oggi faccio questo intervento per lanciare un appello, durante questa crisi governativa surreale, senza fondamento, non dimentichiamoci di tutti i Costantino Ciavarella, sindaci e medici in prima linea che vogliono supporto in questo momento difficile che stiamo attraversando. Ciao Costantino e veglia sulla tua città”.