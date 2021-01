Monte Sant’Angelo, 19/01/2021 – “Sono caduti, questa notte, circa 10 centimetri di neve. Sto per firmare l’ordinanza che prevede la chiusura per oggi e domani delle scuole di ogni ordine e grado e dove già operante si potrà continuare con la didattica a distanza.Due mezzi spazzaneve comunali sono operativi dalle prime luci dell’alba per garantire la circolazione e la SP55 Macchia-Monte Sant’Angelo è transitabile.

Usate l’auto solo se provvisti di gomme da neve o di catene. Per favore, siate collaborativi. PS MonteSantAngelo con la neve ha un fascino particolare. Sempre nel rispetto delle disposizioni anti Covid portate i vostri figli a giocare con la neve, si divertiranno. E scattate tante foto de LaCittàdeidueSitiUNESCO.

Buona giornata Monte Sant’Angelo”.

Lo riporta il sindaco Pierpaolo d’Arienzo.