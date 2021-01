PD Manfredonia: “La Regione ha trasferito i 20 milioni di euro destinati ai ristori”

“Come comunicano gli assessori Raffaele Piemontese e Alessandro Delli Noci , la Regione Puglia ha firmato una convenzione con le Camere di Commercio di Foggia e Bari per l’emissione dei ristori stanzianti alle attività ristoratrici colpite dal prolungamento dalle restrizioni dovute dalla pandemia durante il periodo di tempo che va dall’8 al 14 dicembre 2020.

Tali convenzioni con le Camere di Commercio, firmate lo scorso 28 dicembre, sono state avviate per alleggerire il carico operativo delle Agenzie delle Entrate e per così disporre una tempestiva emissione delle somme in denaro corrispondenti.

In seguito alla firma delle suddette convenzioni, la Regione Puglia ha trasferito, nelle seguenti 24 ore, i 20 milioni di euro destinati ai ristori.

Tra i venti comuni della Capitanata che rientrano nella misura, c’è quello di Manfredonia.

Constatando le criticità attinenti ad ogni Agenzia delle Entrate coinvolta, la Regione ha ben optato di snellire i tempi ed arrivare quanto prima all’incontro con le esigenze economiche di ogni singolo operatore coinvolto.

È questa la Puglia che risponde al disagio, è questa la Puglia che lavora per il bene di tutti i suoi cittadini”.

(nota stampa)