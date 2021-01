Quarato: “Sulla sfiducia a Iaccarino andiamo alla revoca senza indugio”

(statoquotidiano.it). Foggia, 19 gennaio 2021. Sulla mail del legale di Iaccarino il primo commento del consigliere del M5s Giovanni Quarato: “E niente, le pistolettate no, le parolacce nemmeno, le minacce pubbliche evidentemente neanche, il video di sfiducia ancor meno.

Ma quest’immagine dell’Ente in quale altro modo dovrebbe essere lesa per essere considerata un danno? Andiamo alla revoca senza altro indugio”.

Lo scrive sulla pagina facebook Giovanni Quarato-consigliere comunale di Foggia il portavoce del M5s dopo la mail dell’avvocato di Iaccarino.

La reazione alla lettera dell’avvocato anche nella maggioranza. Dario Iacovangelo, Lega: “Sono dispiaciuto, secondo me non si doveva arrivare al legale perché sarebbe bastata una presa di coscienza da parte di Iaccarino.

Qui non si tratta di possibili ricorsi al Tar, credo che il presidente del consiglio debba mostrare maturità istituzionale senza ostinarsi, senza questo accanimento a rimanere nel ruolo.

Abbiamo una città ferma, con gli atti amministrativi che non vanno avanti e la città si è incartata su Iaccarino mentre 30 consiglieri hanno firmato una mozione di sfiducia. C’è una città arrabbiata e un consiglio comunale in imbarazzo, e non si cancella tutto così, come se nulla fosse accaduto”.