“È stato il papà di tutti i cittadini”. Leonardo Cendamo ricorda il sindaco Ciavarella

San Nicandro Garganico, 19 gennaio 2021. “È stato il papà di tutti i cittadini”. Queste le parole di Leonardo Cendamo, Vice presidente della Pro Loco di San Nicandro Garganico, nel ricordare il sindaco Costantino Ciavarella scomparso lo scorso 16 gennaio per il Coronavirus.

“Sapevamo che aveva contratto il virus – ha proseguito Cendamo – Questa situazione ci ha colto a ciel sereno, sembrava finita con l’arrivo del vaccino, ed invece ci ha portato via proprio Costantino, da un giorno all’altro”. Cendamo ha ricordato il primo cittadino come una persona umile, un medico disponibile a tutti. “Lui non è stato soltanto il dottore dei suoi pazienti – ha aggiunto – ma ha sostituito molti altri medici che durante l’emergenza sanitaria si erano messi in quarantena. Costantino non si è mai tirato in dietro”.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola