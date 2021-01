Vaccino Covid Puglia, la Regione: ai “furbetti” niente richiamo

Bari, 19/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) Il completamento della prima fase del Piano vaccinale è legato alla speranza che Pfizer riprenda le consegne programmate inizialmente. Neanche l’arrivo delle fiale di Moderna, previsto per la prossima settimana, riuscirebbe infatti a compensare il taglio che si è materializzato ieri con la consegna di 11.770 dosi in meno rispetto alle 30.420 programmate. E così la Puglia corre ai ripari: la priorità a questo punto è garantire i richiami, sperando che ci sia solo un ritardo nelle consegne e non una riduzione definitiva rispetto al lotto delle 95mila dosi previste

La priorità è, come ormai noto, garantire la seconda dose a chi ha già avuto la prima, e soprattutto la ha avuta rispettando i criteri delle linee guida: significa che chi ha ottenuto più o meno surrettiziamente l’iniezione intramuscolo (a vario titolo: parenti di, amici di, sindacalisti amanti del selfie, sindaci grillini, politici assortiti) dovrà rinunciare al richiamo. Le somministrazioni irregolari di cui c’è traccia non dovrebbero essere molte (si parla di 100-200 casi), ma ogni singola dose disponibile – è la linea che la Regione ha formalizzato ieri sera in una circolare – dovrà essere utilizzata con il massimo scrupolo. Le due scuse più in voga delle scorse settimane («Sarebbe finito sprecato» e «Non l’ho tolta a nessuno») non verranno insomma più accettate.(gazzettamezzogiorno)