Vaccino Covid Puglia, nella fase 2 priorità a over 80 e oncologici

Bari, 19/01/2021 –(quotidianopuglia) Si inizierà con gli over 80 e pazienti oncologici, ematologici e cardiologici: sono queste le categorie prioritarie della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid indicate dalla struttura commissariale. Le Asl pugliesi sono al lavoro per compilare le liste di chi avrà diritto alla dose, l’obiettivo è iniziare dal primo febbraio ma tutto dipenderà dall’approvvigionamento dei vaccini. Rispetto al piano originario Pfizer, ieri, come da programma ha consegnato solo 18.720 dosi anziché 30.420 come previsto dal piano originario. Un taglio pari al 38,4%. Le 11.770 dosi in meno costringeranno i Punti vaccinali pugliesi a rallentare le nuove somministrazioni per essere certi di poter garantire entro i 21 giorni i richiami, iniziati domenica, di chi è stato già vaccinato.

Il vaccino Pfizer, infatti, è efficace solamente dopo l’inoculazione di due dosi a distanza di tre settimane. La casa farmaceutica ha assicurato che dal 25 gennaio tutto tornerà alla normalità e verrà consegnato il numero di flaconcini previsti, mentre a febbraio verranno recuperate le dosi decurtate.(quotidianopuglia)