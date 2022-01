Manfredonia, Consiglio comunale approva razionalizzazione periodica partecipazioni societarie (ATTO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 19 gennaio 2022. Con recente atto, il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Manfredonia alla data del 31/12/2020, come risultante dal prospetto allegato presente nel testo.

Approvate, in particolare, tutte le misure e le azioni in essa indicate, con riferimento a ciascuna società partecipata.

Da qui, è stato deliberato di procedere conseguentemente al mantenimento della partecipazione in ASE Spa e del Gruppo di Azione Locale Daunofatino srl, che ai sensi del DLgs 175/20216 non è soggetto ad obbligo di razionalizzazione .

ATTO IN ALLEGATO – DELCC0628122021