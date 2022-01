Manfredonia, tre alunni positivi in classe: scatta la Dad

Manfredonia (Foggia), 19/01/2022 – In data 18 gennaio 2022 tre alunni provenienti da una classe della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Croce-Mozzillo di Manfredonia sono risultati positivi al SARS-CoV-2 e ne hanno dato comunicazione al dirigente scolastico Miriam Totaro.

Pertanto, in linea con le recenti disposizioni del Ministero della Salute sulla gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, scatterà la Didattica a distanza (Dad) per 10 giorni. Le lezioni potranno tornare in presenza dopo la comunicazione dell’esito negativo dei tamponi di tutti componenti della classe.