Quarta Mafia: “Sottovalutazione ingiustificata ne ha favorito crescita”

Manfredonia (Foggia), 19/01/2022 – (skytg24) Anche nota come “Quarta Mafia”, è costituita da una galassia di famiglie malavitose, ora riunite in storiche alleanze, ora contrapposte in faide sanguinose.

La Direzione investigativa antimafia ne ha individuato tre articolazioni principali, dedite a varie attività: dalle estorsioni alle rapine. Lamorgese: “Foggia ha bisogno di un intervento straordinario, costante nel tempo” La Quarta Mafia è la meno raccontata e conosciuta tra le organizzazioni criminali del nostro Paese. Una sottovalutazione assolutamente ingiustificata che ne ha favorito la crescita. La fotografa molto bene, nel 2020, la relazione semestrale della Direzione Distrettuale Antimafia, un documento sempre attuale, una sorta di guida attraverso luoghi, protagonisti e interessi criminali.

La Mafia Foggiana, in realtà, si presenta come una galassia di famiglie malavitose, ora riunite in storiche alleanze, ora contrapposte in faide sanguinose. Un’enorme piovra capace di allungare i propri tentacoli in tutti gli angoli della seconda provincia più estesa d’Italia; dai campi del Tavoliere ai monti del Gargano, scivolando verso le splendide spiagge bagnate dall’Adriatico. Droga, estorsioni, usura e rapine gli affari coltivati da questa mafia che gli investigatori descrivono, quasi a volerne sottolineare la spietatezza, come primitiva e rozza. (skytg24)