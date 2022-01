Manfredonia (Foggia), 19/01/2022 – (quotidianodelsud) Sei grandi opere infrastrutturali pugliesi su otto, commissariate dal governo tra aprile e agosto 2021, presentano delle «criticità» che rischiano di allungare i tempi di realizzazione.

E’ quanto viene evidenziato nel rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle opere commissariate, trasmesso al Parlamento dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La situazione non è irrecuperabile, in alcuni casi si tratta di ostacoli superabili ma occorrono correttivi e monitoraggi costanti per evitare che i cantieri ritardino la chiusura. Si tratta di infrastrutture molto attese e fondamentali per lo sviluppo della Puglia e del resto del Mezzogiorno. Nel rapporto, ad esempio, vengono segnalate criticità di vario genere sulla tratta Termoli-Lesina per il completamento del raddoppio Pescara – Bari; sulla tratta ferroviaria Napoli – Bari; sull’adeguamento del tratto tra Foggia e San Severo e della tangenziale Ovest di Foggia della strada statale 16 Adriatica; sull’adeguamento della strada statale 89 Parte A: viabilità San Giovanni Rotondo e collegamento con

Manfredonia Parte B: SSV del Gargano, da Vico del Gargano a Mattinata. Costo stimato: 1,2 mln di euro; sulla strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca; e anche sul Parco della Giustizia di Bari. Le uniche opere che, invece, sembrano viaggiare senza intoppi sono la direttrice ferroviaria Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia e il comando dei vigili del fuoco della Bat a Barletta. (quotidianodelsud)