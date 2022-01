Rotice: “L’opposizione ha tentato di ingannare i cittadini”

E’ ora di smetterla e di iniziare a lavorare seriamente insieme per il futuro di Manfredonia, per il bene della quale non mi sottrarrò mai a nessun confronto ed assunzioni di responsabilità. Comunque, ad onor di cronaca – per la massima trasparenza e legalità, anche rispetto al TUEL – con documenti che ho depositato pubblicamente agli atti, non vi è alcuna causa di incompatibilità alla carica di Sindaco di Manfredonia”.