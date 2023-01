Statoquotidiano.it, Manfredonia, 19 GENNAIO 2023 – Centro Cesarano di Manfredonia, la Signora Mariapina rinnova il suo appello.

Stato Quotidiano si è già occupato di questa vicenda nei mesi scorsi: parliamo di una mamma di Manfredonia che ha bisogno di aiuto per i due figli gemelli affetti da distrofia muscolare di Duchenne che trova difficoltà nel poter far seguire le adeguate cure per mancanza di personale al Centro Cesarano di Manfredonia.

In particolare la signora Mariapina chiede la presenza fissa di logopedisti e neuropsicomotricisti, essenziali per il benessere dei suoi ragazzi. Come lei, tanti altri genitori si trovano nella stessa situazione e, a detta della signora, per questo disagio molti di loro sono costretti a rivolgersi a delle strutture private, prendendo un impegno economico non indifferente.

“Da ottobre -dice la signora Mariapina – nessuno ha ancora accolto il mio appello. I miei figli hanno bisogno di queste cure.” La stessa rinnova il suo appello alle istituzioni, agli organi di competenza e a qualsiasi persona che possa sbloccare in meglio questa situazione.

La speranza è di poter tornare per dare aggiornamenti positivi.