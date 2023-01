Deputati pugliesi, il più ricco è il manfredoniano Giandiego Gatta di Forza Italia

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/01/2023 – (gazzettadelmezzogiorno) Il deputato pugliese più povero è Andrea Caroppo, appena eletto alla Camera per Forza Italia. Ma i 402 euro che l’avvocato salentino ha dichiarato come imponibile per il 2021 rischiano di trarre in inganno.

Essendo stato parlamentare europeo, ha presentato la relativa dichiarazione in Belgio. E così (fermo restando che in 10 non hanno ancora consegnato i documenti agli uffici di Montecitorio), il record negativo passa a Giandonato Lasalandra, avvocato di Foggia, con i suoi 2.770 euro di imponibile. «Ho allegato per trasparenza anche i redditi prodotti all’estero», fa però sapere Caroppo (parliamo di circa 108mila euro).

Ma anche così resta lontanissimo dal più ricco dei pugliesi, un altro avvocato, Giandiego Gatta di Forza Italia, già consigliere regionale che per anni è stato ai vertici della classifica anche tra gli eletti di via Capruzzi, con 330mila euro (reddito lordo, con tasse pagate pari a 170 mila euro,ndr).

Segue, ma a distanza, il commercialista salentino Erio Congedo (Fratelli d’Italia) con 157mila euro. Al terzo posto Alessandro Colucci, milanese eletto in Puglia, per anni parlamentare e consigliere regionale in Lombardia. La situazione potrebbe non essere reale perché manca la dichiarazione dei redditi dei due deputati che svolgono attività imprenditoriale, ovvero Toti Di Mattina della Lega e Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle. (gazzettadelmezzogiorno)