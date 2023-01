Francesco Mirando (San Severo Siamo Noi): “3 mln e mezzo per la bonifica del nostro territorio”

SAN SEVERO (FOGGIA), 19/01/2023 – “È notizia di qualche giorno fa che finalmente, dopo anni e anni di battaglie, verrà avviata la rimozione di una bomba ecologica fatta da 17 mila tonnellate di rifiuti presenti nel nostro territorio. La bonifica sarà finanziata con 3 milioni e mezzo di euro.

La risoluzione di questa grave emergenza ambientale è un intervento che da troppo tempo richiedevamo per ridare lustro alla parte del nostro territorio che custodisce le maggiori eccellenze; le campagne di San Severo e dell’Alto Tavoliere, infatti, svolgono un ruolo importantissimo per l’agricoltura e l’agroalimentare pugliese.Oramai da tanti anni ci occupiamo di parchi, strade, campagne, legalità, sociale, cultura. Abbiamo rimosso, grazie ai nostri volontari, quintali di rifiuti e continueremo a farlo.

Abbiamo manifestato dalla nostra terra a Roma, mettendoci sempre la faccia e alzando la voce per cercare di arginare questo enorme problema e per far nascere nei nostri concittadini il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva. Alla fatidica domanda: “ne è valsa la pena?” abbiamo risposto sempre nello stesso modo: “Ne è valsa la pena…NE E’ VALSA VERAMENTE LA PENA!”Un giorno la nostra voce verrà ascoltata dalle istituzioni… e finalmente questo giorno sembra essere arrivato.

Ora manca l’ultimo step: le regole per questi fondi prevedono che i lavori siano affidati entro 8 mesi dall’attribuzione del finanziamento, quindi le strutture tecniche comunali dovranno dare corso rapidamente alle procedure burocratiche. Ci auguriamo che ciò venga svolto nel minor tempo possibile, poiché ci troviamo di fronte ad un’emergenza ambientale che non può più aspettare”. Lo riporta Francesco Mirando coordinatore cittadino San Severo Siamo Noi.