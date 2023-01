Meteo Puglia: neve in pianura imminente! Le città e le zone coinvolte (mappa)

FOGGIA, 19/01/2023 – (Mattia Gussoni ilmeteo.it) Neve in pianura, questa volta ci siamo! Gli ultimi aggiornamenti hanno infatti confermato l’arrivo di nevicate con accumuli fino al piano su diverse città e addirittura fin sulle coste.

Nelle prossime ore, infatti, l’aria aria polare-marittima in ingresso sul Mar Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano, continuerà ad alimentare il ciclone Thor, mantenendo una forte instabilità su gran parte del Paese. Favorita da un crollo delle temperature e dalll’intensità delle precipitazioni, la neve ha già fatto la sua comparsa fino a bassissima quota su parte del nord. Ma non è finita qui, anzi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, nel corso di Giovedì 19 Gennaio una seconda e ben più corposa passata nevosa investirà l’Italia.

La mappa qui sotto mette in evidenza proprio le zone (e le città) che saranno maggiormente coinvolte da questa seconda tempesta invernale: Lombardia sud-orientale (possibili fiocchi a Cremona e Mantova), Emilia Romagna (attesi fino a 10 cm a Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna), buona parte del Veneto (attesi fiocchi a Vicenza, Padova e Rovigo) e alte pianure del Friuli Venezia Giulia. In rosa/viola le nevicate previste Giovedì 19 Gennaio

La novità dell’ultima ora riguarda la possibilità di nevicate fino a quote di alta pianura/collina (150/350 metri) pure su Toscana, Marche, Sardegna e Lazio. In termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate “nevicate da rovesciamento“(trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità vista la forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi.

E attenzione, non è finita qui! Nel corso del prossimo weekend l’Italia rischia di essere investita da un’ulteriore sventagliata fredda, con il rischio più che concreto di nevicate fin sulle coste del versante adriatico, specie in caso di precipitazioni intense. In rosa/viola le nevicate previste Sabato 21 Gennaio

Dovrebbe essere Monte Sant’Angelo la città con maggiore accumuli di neve, previsti circa 6 centimetri. Prevista neve anche a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis con accumuli minori rispetto a Monte. Il calo importante delle temperature inizierà già da venerdì 20 gennaio, previsti anche -3°, le temperature saranno basse per tutto il fine settimana, ancora neve è prevista per lunedì 23 gennaio, in rialzo le temperature da martedì 24.

Vedremo nei prossimi aggiornamenti se verrà confermata questa eventualità, si tratterebbe certamente di un evento rilevante, con il possibile arrivo di nevicate fin sulle spiagge! Tutto dipenderà da dove si formeranno i minimi depressionari e da come si disporranno i venti: insomma vi consigliamo di restare aggiornati. (ilmeteo)